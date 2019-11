A ganar ya en el Rebaño

Ricardo Peláez quiere resultados inmediatos. Para el flamante director deportivo del Guadalajara las promesas a mediano y largo plazo no forman parte del plan en el Rebaño, pues su objetivo es dar resultados a la de ya.

A fin de cuentas, contará con el apoyo económico y humano para regresar a Chivas a los puestos de protagonismo.

Ayer, en su presentación oficial, Peláez Linares confirmó que ya ha estado operando la llegada de nuevos jugadores, que contará con un presupuesto importante para vestirlos de rojiblancos y que en su proyecto deportivo la figura de Luis Fernando Tena será fundamental, luego de ratificarlo en el banquillo.

“Me siento muy comprometido, muy ilusionado. En Chivas se habló de temas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución, a partir de ahora se va a hablar de campeonatos, Liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de estar peleando en los últimos lugares. Estamos conformando, junto con el esfuerzo de la directiva, un gran plantel, muy competitivo”.

Quien llegara como jugador al Rebaño en 1998 no se anduvo por las ramas con respecto a lo que hará en su faceta como directivo rojiblanco, pues dijo estar contento con la estructura con la que se encuentra y con el potencial que hay para cumplir los objetivos.

“Es muy común llegar a una dirección deportiva y empezar a quitar cosas y mover y decir que todo está mal. La verdad es que al contrario, he llegado a una gran institución, donde hay una gran estructura, donde hay muchísimas cosas muy rescatables y donde vamos a aprovechar esa inercia, esa gente que trabaja el día a día y junto con ello, respetando las funciones de cada quien, vamos a lograr lo que se pretende y lo que esta afición merece”.

Y los primeros cambios ya se están trabajando, pues ya se realizan adecuaciones al reglamento interno, ya que la era de Peláez se regirá bajo mucha disciplina y aspectos que tendrán que cumplir los jugadores, lo cual fue ratificado por el presidente Amaury Vergara, “por si alguno se le olvidó (el reglamento interno), se los vamos a recordar, esta institución es grande”.

Una promesa por cumplir

Aunque no abundó en los detalles, Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, tuvo la oportunidad de hacerle una promesa a su padre. Y aunque no dijo de qué se trataba, la lógica apunta a que prometió llevar a Chivas al sitio que le arrebató el América: ser el equipo más ganador de la Liga MX bajo la tutela de la familia Vergara.

“Quiero ser muy claro, Chivas no está en venta. Esto ha sido importante y tan sensible como familia, les puedo decir que hoy en día estamos más comprometidos que nunca con este club, con lo que significa y con el amor que le hemos tenido durante tantos años.

“Hoy más que nunca estoy convencido de mi misión en esta vida, de lo que le puedo aportar a este club con el aprendizaje y legado que me dejó mi padre. Yo le hice una promesa a mi padre y no pienso descansar ni irme a otro lado hasta no cumplirla”.

Frases

"Yo no lo veo como un reto, por supuesto que lo es, pero lo veo como una gran oportunidad que se me pone en este momento, para que, rodeándome de gente capaz y comprometida, logremos darle vuelta a la página”.

Ricardo Peláez, director deportivo

"Todo lo que hizo mí padre no es para mí una obligación, sino una motivación y una inspiración para los años de mi vida y esos sueños son los mismos que los míos. Jorge Vergara nos dio todo para que ésta sea una historia de éxito”.

Amaury Vergara, presidente

"El ser ratificado como técnico del Rebaño Sagrado es algo con lo que siempre tuve una ilusión. Para mí es un día de fiesta, es un día muy especial, porque estuve soñando con este momento los últimos dos meses durante todos los días”.