Jesús Gallardo, entre las prioridades de Chivas para el Apertura 2025

Tras el Clausura 2025, Chivas está en la mira de su plantilla de cara al segundo semestre del año. En este contexto, entre las prioridades de Chivas es elegir quién sustituirá a Mateo Chávez, lateral izquierdo de 20 años que será transferido al AZ Alkmaar de Países Bajos una vez que se abra el periodo del mercado de fichajes de verano.

Con relación a esto, el periodista Jesús Bernal reveló que desde la directiva de Chivas ya iniciaron con los preparativos de búsqueda y están considerando a una de las figuras de Toluca , tratándose de Jesús Gallardo.

Asimismo, dicho comunicado agregó que Chivas podría intentar ofrecer un intercambio, agregando un monto de dinero, a Toluca con el fin de intentar hacerse con los servicios del ex Rayados y Pumas UNAM. No obstante, dicho acuerdo podría avanzar hasta que Jesús Aguirre termine su participación con Toluca en el Clausura 2025.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, por lo pronto, cabe destacar que el oriundo de Cárdenas posee contrato con los Escarlatas hasta julio del 2027 y tiene un valor de mercado de 4 millones de dólares.

¿Quién será el nuevo DT de Chivas?

Los nombres que han sonado con más fuerza son los de Guillermo Almada —actual DT de Pachuca—, Ignacio Ambriz, ex técnico del Chiverío, quien se encuentra sin club, y Robert Dante Siboldi, otro que por el momento no está trabajando y cuenta con vasta experiencia en el futbol mexicano. No obstante, todavía no hay una definición.

