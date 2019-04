Pacto de caballeros, a punto de fallecer: Álvaro Ortiz

El pacto de caballeros está "a punto de desaparecer", eso es lo que asegura Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

Para comenzar, en la reunión del futbol mexicano de medio año, "ya no habrá régimen de transferencias, si escucharon al presidente de la Liga (Enrique Bonilla) todas las contrataciones se harán vía electrónica, así que ya no habrá ese tipo de movimientos de la otra clase. Sí los jugadores quieren asistir, lo harán y nosotros estaremos ahí para apoyarles, pero todo aquel que esté libre, que no tenga contrato, debe tener la libertad de contratarse con quién sea"

Y dio ejemplos, "así lo hizo Matías Alustiza para firmar con Puebla y así lo tendrá que hacer Ulises Dávila, que ahora está jugando en la India, y si regresa a México tendrá la libertad de jugar con quien sea que contrate sus servicios".

-¿Así que el pacto de caballeros ha desaparecido?

"Estamos muy cerca de ver eso. En pocos días haremos un anuncio sobre ese y otros temas".

