Pachuca vs Atlas: los rojinegros no aprovechan los errores de Tuzos

Más de una hora de partido y los Zorros del Atlas siguen ganando el encuentro por la mínima diferencia con gol de Ignacio Malcorra por la vía del penal, si embargo no han podido aprovechar los errores que han cometido los Tuzos, tanto en defensa, con pases mal entregados, como en ataque, con tropezones, malos centros y pocos disparos.

Los rojinegros tienen ante sí la oportunidad inmejorable de lograr su primer triunfo del torneo, ya que Pachuca no se encuentra en el partido, no puede hilvanar dos pases seguidos y por más que su técnico Paulo Pezzolano ha mandado cambios al terreno de juego, no se han hecho sentir.

AJ