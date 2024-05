La Comisión Disciplinaria informó que no procedió la apelación de Pachuca por la expulsión de Oussama Idrissi en el partido contra Necaxa , razón por la que el jugador no podrá estar presente en la ida de los cuartos de final entre dicho club y América.

A través de un comunicado, el organismo detalló que las pruebas del club no fueron suficientes para anular el castigo a Idrissi, esta decisión fue tomada tras analizar las razones del silbante Fernando Hernández para mostrarle la tarjeta roja.

“La Comisión Disciplinaria informa que en relación a la Solicitud de Investigación presentada por el Club Pachuca, y de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, una vez llevadas a cabo las investigaciones vinculadas con la expulsión del jugador, Oussama Idrissi, correspondiente al partido del Play In del Torneo Clausura 2024 de la LIGA MX, y después de haber analizado las acciones, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que NO ES PROCEDENTE dicha solicitud , por lo que el jugador no podrá participar con su club en su siguiente encuentro oficial de la Liga MX”, detalló la FMF.

La Comisión Disciplinaria resuelve como no procedente la apelación por la expulsión del jugador Oussama Idrissi— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) May 7, 2024

Es así como los Tuzos del Pachuca recibirán al América sin Oussama Idrissi, quien en su registro ha logrado cuatro goles y ocho asistencias en lo que va del Clausura 2024.

Por su parte, el club hidalguense también habló y expresó que respetan la decisión tomada por la Comisión Disciplinaria.

