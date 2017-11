Pachuca teme lo peor con Erick Gutiérrez

En una acción que mereció tarjeta roja para Tabó, debido a la fuerza excesiva con la que entró sobre Erick Gutiérrez, el técnico del Pachuca Diego Alonso, salió a la conferencia de prensa al terminar el encuentro que empató su equipo 1-1 ante el zorro, bastante molesto y aseguró que su jugador está muy dañado.

"La verdad es que es preocupante. Me guardaré lo que pienso de la acción, lo que tuvo que haber sucedido, no está bien pero me lo guardo. Me voy a morder pero me lo aguardo. Está complicado, la lesión espero sea lo más leve posible y es posible que pierda el mundial, el mundial de clubes y ojalá sea más leve de lo que pensamos. Es una baja muy importante".

El técnico no quería entrar mucho en detalle sobre el reporte que el médico de cancha de los tuzos había entregado, aunque al final terminó por dar más información: "No sabemos si es ligamento lateral, si son los cruzados. Hay que ver si son roturas parciales o totales. Hay que analizar con una evaluación más profunda, porque ahora lo hizo solamente con el tacto y es difícil darlo con certeza. Menisco también está dañado".