Osuna es atacado por fan y defendido por compañero

El lunes pasado, en pleno duelo de Postemporada entre los Astros de Houston y los Indios de Cleveland, el serpentinero mexicano Roberto Osuna fue atacado desde la tribuna por un aficionado que lo increpó por su denuncia por violencia doméstica cuando era cerrador de los Azulejos de Toronto.

Sorpresivamente, el temperamental sinaloense decidió no responderle a la fanaticada, pero su compañero de equipo, el también lanzador Ryan Pressly, lo defendió, argumentando que venía a ser profesional y que esas cosas las dejaran fuera del beisbol

“Para, para, para, no me importa lo que digas. Tú puedes decir toda la basura que quieras, sólo no la traigas para acá”, comentó Pressly mientras los peloteros calentaban previo al juego, según se ve en un video publicado por el portal TMZ.

“Él trata de ser profesional, pero tú vienes aquí siendo un idiota”, agregó.

El fanático le había gritado previamente a Osuna “¿Recuerdas el beisbol después de haber cometido violencia domestica?”.

Roberto Osuna fue sancionado por las Ligas Mayores con 75 juegos de suspensión, para después ser adquirido por los Astros, quienes son los campeones vigentes y favoritos para refrendar el título, procedente de los Azulejos

El derecho de 23 años fue exonerado por la Corte Canadiense tras llegar a un acuerdo con la víctima y ser obligado a cumplir un acuerdo de paz que le pide comportarse bien durante un año.