Osorio acepta acercamiento con Estados Unidos

Con la reciente eliminación de Estados Unidos en el Hexagonal Final de CONCACAF rumbo a Rusia 2018, medios estadounidenses colocaron a Juan Carlos Osorio como un posible sustituto al banquillo, después de que Bruce Arena dejara la dirección técnica de la selección norteamericana.

En entrevista con MARCA, Osorio aceptó el acercamiento que hubo con personas del futbol de las barras y las estrellas, aunque por el momento no hay nada concreto al respecto.

"No, aún algo concreto no. Si ha habido acercamientos de algunas personas que están ligadas con el futbol americano. Obviamente es una selección que tiene una reputación importante y una selección reconocida." mencionó el colombiano.

Por el momento, el estratega colombiano se mostró agradecido por la MLS tras su breve paso que tuvo en esta liga.

"Me parece que es un país extraordinario al cual le vivo muy agradecido por lo que me dio en mi preparación académica y en mi preparación profesional, no solamente me gradué en Estados Unidos sino que trabajé en la MLS, una liga que respeto mucho." finalizó el técnico.

La Selección Mexicana junto con Juan Carlos Osorio, clasificó como líderes del Hexagonal con 21 puntos y logrando colocarse en el Bombo 2 del sorteo que se realizará el próximo 1 de diciembre para Rusia 2018.