Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo Álvarez por elección de su próximo rival

Los supuestos planes de Canelo Álvarez de hacer a Jaime Munguía su rival para el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas han causado molestía en algunos personajes dentro del boxeo. Sobre todo después de que Álvarez terminara sus relaciones con Premier Boxing Champions para acercarse a DAZN Boxing.

Óscar de la Hoya, en medio de la promoción de la pelea del próximo 20 de abril entre Ryan García y David Haney mostró su perspectiva sobre esta situación. El promotor de Golden Boy Promotions hizo un reclamó sobre el poder que tiene el pugilista de 33 años como causante de un desastre dentro de las 168 libras después de insinuar que él mismo escoge a su rival a su modo.

“Canelo tiene todas las cartas aquí, ese es el problema. Está creando todo este desastre que estamos viendo ahora”, expresó Oscar de la Hoya ante los rumores de una posible pelea con Jaime Munguía.

La pelea entre Canelo y Munguía llegaría en medio de los deseos del público que han mostrado preferencia sobre David Benavidez como el próximo rival del campeón indiscutido. Ante esto, de la Hoya continuó: “En mis 22 años en el negocio, en el boxeo desde siempre no puedes creer nada de lo que lees ni de lo que ves. Hasta que no lo ves en papel, firmado y sellado, no puedes creerlo”.

