Oro desde Guadalajara a Buga

Con un cierre de antología, la ciclista mexicana Yareli Acevedo cruzó en primer lugar la meta de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, en la modalidad de ruta femenil, con lo que ganó la medalla de oro en la primera edición de esta justa.

La competencia dorada de cislismo se desarrolló ayer entre la población colombiana de Guadalajara, y la pequeña ciudad de Buga, subsede de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior.

En la recta final la pedalista mexicana, dejó atrás a dos colombianas ante el júbilo de los espectadores que alentaban a las locales, pero Acevedo resistió y dio así, gloria y prestigio al ciclismo mexicano a nivel continental.

“Me llevo cinco medallas de estos Juegos Panamericanos Junior, me voy muy feliz con todo el trabajo”, dijo, luego de realizar el recorrido de 75 kilómetros, distancia en la que no se alejó de los primeros lugares.

Fue hasta el último momento en el que dejó rezagadas a las anfitrionas Erika Botero y Elizabeth Castaño, quienes tuvieron que quedarse con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Con 20 años de edad, Acevedo es una de las más destacadas deportistas de la delegación mexicana, ya que a este oro, se le suma el oro en Madison, y las platas en Omnium, persecución por equipos y contrarreloj femenil.

La mexicana obtuvo el Oro en la contrarreloj individual con un tiempo de 22 minutos, 16 segundos y 73 centésimas.

MQ