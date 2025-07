El pasado 21 de junio, la atleta jalisciense Valentina Sáenz vio cómo todo su esfuerzo y dedicación dieron frutos, luego de brindarle el primer oro a Jalisco en la disciplina de ráquetbol en la Olimpiada Nacional 2025. Junto a Andrea Picón, la pareja se proclamó como campeona en la modalidad de dobles de la categoría Sub-16 femenil, tras vencer a San Luis Potosí por un contundente 3-0.

En entrevista con El Informador, Sáenz detalló cómo se sintió colgarse esa presea dorada, porque no solo significó un triunfo más, sino que también representó poder liberar todo el estrés que cargó consigo, ya que no todas las personas que la rodean logran entender el significado de ser una atleta de alto rendimiento.

“Cuando supe que había ganado oro con mi compañera Andrea Picón no me lo podía creer. Lloré, sentí que solté toda la presión y el estrés que venía cargando, pero lo más importante, se vio reflejado todo mi esfuerzo en ese oro que ganamos. De verdad, muchas veces las personas no dimensionan lo que nosotros sacrificamos por el deporte, pero es muy satisfactorio cuando vienen las recompensas”, dijo.

“Siento que es un logro muy grande, porque yo estuve trabajando muy duro para llegar aquí. Tuve mucho estrés este año, de verdad, con las cosas de la escuela, porque no es como que me apoyan mucho a la escuela a la que voy, porque yo no estudio en la escuela para atletas del Code, entonces las personas que no son parte de un deporte de alto rendimiento de repente no suelen tener tanta empatía”, declaró la raquetbolista.

A sus cortos 16 años, Valentina ha tenido que tomar importantes decisiones para definir su camino en el deporte mexicano. Y a pesar de que ha renunciado a ciertas comodidades para continuar creciendo en el ráquetbol, asegura que practicar esta disciplina es una de las mejores cosas que le han pasado.

“Antes iba en gimnasia, pero después sentí que no estaba dando los resultados que quería, yo no avanzaba, no me entrenaban. Entonces decidí salirme y también mis gustos fueron cambiando, decidí probar nuevas cosas y ahí fue cuando me topé con las canchas de ráquetbol y así empecé”.

“Desde un principio, lo que más me gustó del ráquetbol fueron las amistades y el ambiente. En el primer instante que llegué hubo una conexión muy padre. También, me gustó mucho que es muy libre el deporte y es muy rápido, es algo que a mí me mueve mucho”, confesó Sáenz.

Paola Longoria, su máxima referente

De las pocas personas que han destacado en el ráquetbol en México, Paola Longoria es la atleta más exitosa en la disciplina y Valentina Sáenz lo sabe perfecto. La jalisciense espera algún día poder replicar los éxitos de Longoria y llegar a un Mundial es uno de sus principales objetivos en la vida.

