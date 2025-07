A sus 39 años, Guillermo Ochoa se resiste a ponerle punto final a su historia con la Selección Mexicana. El veterano guardameta —hoy militando en el futbol portugués— expresó su ilusión de disputar su sexta Copa del Mundo en 2026, la cual se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y donde llegaría con 40 años.

"Sería fantástico, en lo personal, el poder estar en este Mundial y voy a luchar y voy a trabajar porque no estoy pidiendo que me regalen nada. Sigo trabajando en el máximo nivel, sigo buscando mi lugar en la selección día a día con mi equipo", expresó Ochoa, quien aún sueña con cerrar su carrera de forma histórica.

Con cinco Mundiales en su historial —desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022—, Ochoa se ha convertido en uno de los símbolos más duraderos del Tricolor. Y si bien las generaciones cambian, él sigue transmitiendo su legado a los jóvenes del combinado nacional.

“La gente que me sigue sabe cómo me he entregado en todo momento, voy a seguir haciéndolo si me siguen dando la oportunidad. Y pues sería fantástico el tener un Mundial en tu país… sería la cereza del pastel el poder cerrar mi carrera de esta manera y sin duda compartirlo en mi país con mi afición”, afirmó el arquero.