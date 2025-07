Julio César Chávez Jr. presenta seis amparos para quedar libre

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el boxeador Julio César Chávez Jr., quien fue detenido el pasado 2 de julio en Los Ángeles, California, cuenta con una orden de aprehensión en México desde 2023, por probables delitos de tráfico de armas y crimen organizado.

En conferencia de prensa, el fiscal manifestó que cuando se enteraron de que las autoridades estadounidenses lo detuvieron, habían informado que Chávez Jr. enfrenta una orden de aprehensión.

"En 2019, el Departamento del Interior de Estados Unidos (…) presentó una denuncia clara y precisa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas contra todo ese grupo de Sinaloa de la familia Guzmán", dijo.

Detalló que en "esa denuncia que ellos presentaron, fueron aportando las pruebas que tenían en Estados Unidos y se fue integrando una carpeta; quedaron establecidas las responsabilidades de 13 personas, estaba el hijo de [Joaquín Guzmán] "El Chapo", "El Nini" [Néstor Ernesto Pérez Salas, exjefe de seguridad de Los Chapitos], sicarios y cómplices de distintos líderes. Toda esa carpeta se judicializó en 2023", aseveró acompañado de los integrantes del gabinete de seguridad.

Ante el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el fiscal explicó que en ese mismo año el boxeador entró a Estados Unidos con visa de turista y con el conocimiento de las autoridades de ese país.

"Se establecieron [el boxeador] en Estados Unidos, se casó ahí (…) Mientras que nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos lo entreguen, la información (...) la ratificó el gobierno americano y la ratificó el padre de esa persona diciendo que ese sujeto vivía en Estados Unidos protegido por las leyes americanas, cuando sabía que contaba con una orden de aprehensión.

"Resulta que nos reclaman a nosotros por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante año y medio una serie de solicitudes al gobierno americano y no nos había hecho caso hasta ahora", precisó.

Gertz Manero destacó que este lunes será la primera audiencia de Chávez Jr., que definirá su situación judicial y la deportación.

"El abogado de esta persona ha señalado públicamente que el lunes van a tener una audiencia, y de lo que salga (...) vamos a tener preparada toda la información. A partir de esa fecha han tramitado entre cinco a seis amparos para que se le ponga en libertad cuando llegue a México (…) Están solicitando un amparo para que no se le detenga, hemos negado el amparo porque el acuerdo no procede, nosotros no lo tenemos en nuestro poder", refirió.

El fiscal subrayó que llama la atención que no se haya señalado todo esto que es público, "que el mismo gobierno estadounidense ha reclamado a la administración anterior [de Joe Biden] que no lo había hecho".

