Pizarro insinúa que volvería a Chivas en el futuro

Aunque hace sólo unos minutos se hizo oficial su transferencia a Rayados, Rodolfo Pizarro ya contempla un posible regreso a Chivas.

Oye @Rpizarrot solo dame un me gusta para estar tranquilo si en un futuro cuando tu estés en Europa y en @chivas ya no esten estos directivos de risa regresarías a defender estos colores �� suerte crack espero verte nuevamente con la playera de chivas ✋ — Antonio Ruiz (@tonyrojiblanco) 3 de junio de 2018

El jugador rojiblanco aceptó la propuesta de un aficionado en Twitter, marcando con un "me gusta" un mensaje en el que se lee: "Oye @Rpizarrot solo dame un me gusta para estar tranquilo si en un futuro cuando tu estés en Europa y en @chivas ya no esten estos directivos de risa regresarías a defender estos colores.S Suerte crack espero verte nuevamente con la playera de Chivas".

El director deportivo de Chivas confirmó hoy que el tamaulipeco pasa a La Pandilla, luego de haber adelantado en los días pasados que los regiomontanos habían hecho ofertas "imposibles de rechazar" por el jugador.

Chivas atraviesa por una crisis institucional: ha perdido tres jugadores importantes (Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y Pizarro), y la continuidad del técnico Matías Almeyda (el segundo más ganador en la historia del equipo) no está garantizada.

