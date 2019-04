ODJ translada su espectáculo a Cleveland

Odell Beckham Jr. vio al quarterback Baker Mayfield sentado a su izquierda, Jarvis Landry a su derecha y Myles Garrett al final del estrado.

“Esto no puede ser real”, dijo Beckham, mientras un mechón de su cabello teñido de rubio sobresalía debajo de la gorra anaranjada. Bienvenido a Cleveland, el nuevo sitio de moda de la NFL.

Luego de dejar atrás todo el drama en Nueva York, Beckham fue presentado oficialmente ayer por los Browns, cuya adquisición del ex receptor estrella de los Giants ha generado enormes expectativas para un equipo que hace dos años no ganó un solo juego.

Beckham afirmó que al principio estaba sorprendido por el canje, pero lo ha ido aceptando durante las últimas semanas.

“Creo que me he dado cuenta de todo”, señaló Beckham. “Será una de las mejores cosas que me hayan ocurrido en la vida”.

Su estrecha relación con Landry ha ayudado a Beckham con su transición. Ambos han sido amigos desde que se conocieron en un campamento de futbol americano en la preparatoria, y después de asistir juntos a LSU los dos hablaban interminablemente de ser compañeros en la NFL. Su sueño es una realidad en Cleveland.

Beckham indicó que era importante para él reportarse de inmediato al primer programa de acondicionamiento de pretemporada de los Browns con el nuevo entrenador Freddie Kitchens. Su vida aún es agitada debido al canje, pero quiere comenzar con el pie derecho con sus nuevos compañeros.

Momentos después, volvió a mirar a sus nuevos compañeros y sonrió.

“Creo que este momento va a ser más emblemático de lo que todos creemos”.

Con Landry y Beckham, los Browns tienen a dos de los mejores receptores de la Liga, una combinación que podría causar insomnio a los coordinadores defensivos rivales.