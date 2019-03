Estoy avergonzado; Chivas cometió errores infantiles: Cardozo

José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, se dijo "avergonzado" por los "errores infantiles" que cometió su equipo en la derrota 2-1 ante Pumas, un resultado cque complica las posibilidades de Liguilla del Rebaño.

"Estamos avergonzados porque nuestra afición siempre está con nosotros. No estamos a la altura de lo que se exige en el club, lo que significa Chivas, la mejor institución del futbol mexicano", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

"Cometimos errores infantiles, terribles, en el segundo gol el error fue increíble", dijo Cardozo sobre la falta innecesaria que cometió Gael Sandoval que derivó en la anotación del triunfo de UNAM.

"Me siento avergonzado con la afición, porque no se merecen el futbol que le estamos dando".

El paraguayo se dijo apenado con la afición del Guadalajara, que se hace presente en todos los estadios del país.

"Nos vamos avergonzados con ellos, están en todo su derecho de reclamar resultados. En lo personal me siento avergonzado con ellos, porque no se merecen el futbol que le estamos dando. Prácticamente es una cachetada para ellos. Me siento avergonzado por cómo jugó el equipo y la posición que estamos".

El técnico descartó que las dos derrotas consecutivas ante América hayan sido el punto que marca el declive de juego del equipo, que para él se dio desde el empate 3-3 de la jornada 6 (9 de febrero pasado) ante Necaxa.

El entrenador no se refirió directamente a su posible salida, aunque afirmó que tendrá conversaciones con el mando rojiblanco.

"Hablaremos con la directiva. Lo que priorizamos en la institución, a la que nadie le tiene que faltar el respeto".

RR