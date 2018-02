Norma Palafox pide el apoyo de la afición de Chivas ante León

La delantera del Guadalajara Norma Palafox cree que el Rebaño femenil debe reponerse luego de perder el invicto el pasado sábado ante Tigres, y espera que la afición rojiblanca haga sentir su apoyo el próximo lunes, cuando Chivas visitará al León.

"A todos nos duele una derrota, pero sabemos que eso ya pasó y no podemos cambiar el resultado , así que estamos más motivadas a echarle ganas el próximo partido, a lo que viene el próximo lunes que es contra León", dijo Palafox.

Las esmeraldas no han tenido una gran actuación en la recién formada Liga femenil. El pasado torneo obtuvieron sólo tres victorias y un empate por 10 derrotas, mientras en el actual certamen acumulan cinco derrotas y un triunfo. Aunque ese historial no es impresionante, Palafox afirma que Chivas no se confía.

"Creo que ahora es otro torneo; todos los equipos están más preparados, tienen nuevas jugadoras y no subestimamos al rival; vamos igual, a dejar todo en la cancha, a sumar esos tres puntos porque sin igual de importantes que todos los equipos".

La delantera pide el apoyo de la afición chiva, que el torneo pasado ya hizo acto de presencia en la capital de Guanajuato con un fervor que sorprendió a la jugadora.

"La vez pasada que fuimos a León para mí fue impresionante ver toda esa gente que iba llegando, cómo iba llenando el estadio", recuerda Palafox.

RR