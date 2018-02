No me da gusto ver mal a Chivas: Miguel Herrera

El director técnico del América Miguel Herrera afirma que no se alegra por el mal momento de Chivas, rival histórico de los azulcremas.

"No me da gusto ver a ninguno equipo mal. Me gusta ver al mío bien, en los demás hace cada quien su trabajo, para eso hablo con mi cuerpo técnico; los demás hacen su trabajo. A mí me importa que mi equipo esté bien y si los demás van mejor, tratar de superarlos, y si andan mal, también,", dijo el estratega en rueda de prensa.

Las Águilas pasan por un momento de gracia: ocupan el primer lugar de la tabla, comparten el liderato de goleo por equipos con Pachuca y Santos y Henry Martín, su nueva adquisición para la delantera es sublíder de goleo.

Chivas vive la situación opuesta. El Rebaño es antepenúltimo general y solo se ha apuntado una victoria en siete jornadas.

"Cuando los equipos que normalmente tienen mayor afición están bien, obviamente el futbol crece, pero a veces hay torneos que son malos", justificó Herrera.