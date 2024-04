Nicolás Larcamón confesó que fue buscado por Chivas; ¿Por qué no llegó?

Nicolás Larcamón fue uno de los entrenadores revelación del futbol mexicano en años anteriores, cuando logró un paso memorable en clubes como Puebla o León. El argentino contaba con un estilo interesante que parecía funcionar dentro de la liga mexicana, por lo que rápidamente fue pretendido por varios clubes.

Entre los pretendientes, Larcamón confesó que hubo un par de acercamientos desde las Chivas de Guadalajara para hacerse con sus servicios durante la era de Ricardo Peláez.

“La verdad es que sí, en diferentes mercados hubo movimientos de diferentes equipos, hubo sondeos, pero me mantengo al margen cuando estoy en actividad porque me desenfoco. Las personas a cargo son las que me representan y ellos están blindándome un poco de no estar muy al tanto de lo que va sucediendo con otros equipos. Realmente no puedo precisar cómo aconteció” declaró Larcamón en una conversación con ESPN.

El estratega argentino confiesa así que no se enteró de la propuesta porque no le gusta distraerse de su trabajo actual, y en ese momento estaba concentrado en cumplir sus funciones. Esto habría ocurrido tras la salida de Víctor Manuel Vucetich primero, y tras la salida de Marcelo Michel Leaño después.

Por el momento, el futuro de Larcamón es incierto, pero se especula que podría volver a la Liga MX o al San Lorenzo de Argentina.



No te vayas sin leer: Chivas: Carlos Hermosillo revela problemas de 'Chicharito' en el vestidor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA