Nicolás Castillo podría perderse inicio de Liguilla

Existen altas posibilidades de que el delantero chileno Nicolás Castillo se pierda el primer partido de cuartos de final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, señaló el técnico del América, Miguel Herrera.

Castillo sufrió un desgarre en el cuadriceps de la pierna derecha durante el partido de hace un par de semanas frente a Veracruz, correspondiente a la fecha 18.

"Va muy bien, vamos a ver si llega para el segundo partido, el primero será difícil, pero es muy profesional, aceleró su proceso de recuperación así un mes, tiene muy buena recuperación, esperemos que lo logre".

El estratega comentó que el América llega bien a la fase final, pese a que podría caer hasta el sexto sitio de la clasificación de la Liga MX si se da una combinación de resultados.

"Lo veo como muy sólido, lo veo fuerte, concentrado, llegamos prácticamente completos, con carro completo, que el autobús nos lleve hasta el 15 de diciembre y con esa ilusión arrancamos, la ilusión de darle una gran satisfacción a nuestra afición y por supuesto levantar la copa 14. Hay que saber que es un equipo que va a pelear el título".

Pese a que tuvieron durante la fase regular muchas bajas por lesión, destacó que se mantuvieron dentro de los ocho primeros de la tabla general.

"Nunca salimos de zona de clasificación, quiere decir que todos están preparados para jugar en algún momento, todos han tenido participación, me tocó de repente debutar jóvenes, pero hoy con un equipo completo y vasto tenemos una plantilla para pelear por el título", apuntó.

Así mismo, cuestionado sobre la situación de que América sería el único equipo "grande" que entre a la Liguilla, el "Piojo" afirmó que "sí es un equipo importante, un equipo grande y tiene que estar a fuerzas en la Liguilla. Les he dicho que las dos veces que he estado aquí fue cuando el América no calificó y hubo limpia de todo, esto pasa cuando no hay una calificación".

Para Herrera, el futbol es parejo, por lo que no se debe menospreciar a los equipos más chicos o que no son tan populares, porque varios ha hecho un torneo extraordinario y mantienen un gran nivel.

América regresará a la actividad para el inicio de los cuartos de final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, luego de que tuvo su semana de descanso obligatorio en la fecha 19.

AJ