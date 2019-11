Miguel Herrera reconoce regaño de Emilio Azcárraga

Miguel Herrera reconoció regaño de Emilio Azcárraga. No tuvo de otra, luego de que el propietario del América aseguró que había charlado con el "Piojo" sobre sus indisciplinas.

"Habló conmigo y estaba molesto por la circunstancia de la grosería, por la palabra que dije (puto). Desafortunadamente es la palabra que se quiere erradicar, Televisa lanzó una campaña y por eso me llamó la atención", declaró Herrera para TUDN.

El "Piojo" reconoció que "es difícil sacar esa palabra de nuestro lenguaje porque la usamos para todo, pero ya he trabajado en mi comportamiento".

El estratega de las Águilas fue cuestionado sobre si algún día llegaría al banquillo de las Chivas. "No creo, pienso que me he formado en América e irme allá sería traicionar mis ideales", aseveró Miguel Herrera.

