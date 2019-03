Nadie asume responsabilidad por la ausencia del "Tecatito"

El tema de Jesús Manuel Corona sigue fresco en la concentración de la Selección y ayer el técnico Gerardo Martino se mostró molesto, pero con el Porto y con el propio jugador, ya que ambos indican que la Federación Mexicana de Futbol otorgó el permiso al jugador de ausentarse de la gira por una supuesta lesión en un tobillo.

Ante esta situación, el “Tata” quiere saber quién le dio ese permiso al “Tecatito”. “Si Porto dice que habló y la Federación le dio autorización, me gustaría saber quién fue, después de que yo hablé con el jugador el domingo previo al viaje. Si fue así, estamos en una sintonía diferente de lo que hablé yo con el futbolista”, dijo Martino.

“Cuento lo sucedido en cuanto a ‘Tecatito’ y me pueden creer o no. Cuando del otro lado me quieren simular una verdad, yo quiero aclararlo. Me gustaría saber quién, después de que hablé con el jugador, habló con la Federación y dijo que el jugador no podía venir”, comentó el timonel argentino.

“Me gustaría que sean sinceros. Yo cuento la verdad”, concluyendo así, con el tema del atacante del cuadro portugués.

El representante del jugador, Matías Bunge se encuentra en Santa Clara, California, pero, a decir del entrenador, el agente no se ha presentado con el timonel.

No es la primera vez que Jesús Manuel Corona pide permiso para ausentarse de una concentración o simplemente no acudir a un llamado al Tricolor. En 2015 tenía problemas con su pasaporte, en 2017, tuvo una contingencia familiar, mientras que en 2018 argumentó problemas personales, siendo ésta la cuarta ocasión que el jugador del Porto pide permiso para no estar presente y hacer grupo con el resto de los seleccionados.