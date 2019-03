"Chicharito" tuvo permiso del "Tata" para casarse

Sí hubo permiso para que Javier Hernández se casara en plena concentración de la Selección Mexicana.

El propio entrenador del combinado nacional, Gerardo "Tata" Martino, aceptó que le autorizó al "Chicharito" salier del Centro de Entrenamiento de Chula Vista para contraer nupcias con Sarah Kohan, quien espera un hijo del futbolista.

"Él me lo mencionó cuando hablé para ver cuál era su opinión de la Selección [antes de hacer la convocatoria] y su disposición. Entonces le dije que lo iba a analizar y le di la respuesta y el tiempo que se fue [dos horas], es lo que él me dijo", explicó el "Tata".

A pesar de ley estricta, en la que no dejó que algún convocado se regresara a Europa para reportar con sus respectivos clubes, Martino comentó que habrá permisos "cuando un jugador presente una situación particular y no choque con los intereses".

JB