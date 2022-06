La jalisciense Maeba Radillo se convirtió en la reina de la gimnasia artística luego de haber conquistado el primer lugar en el all around individual de los Nacionales CONADE 2022.

Maeba alcanzó las más altas calificaciones de la competencia para otorgarle así el primer campeonato a Jalisco en esta disciplina deportiva.

Pero además de ello, la jalisciense logró clasificarse para las cuatro finales posibles de este deporte en las modalidades de piso, barras paralelas, salto y viga.

Su mejor calificación de la competencia la consiguió en piso al haber sido la líder indiscutible con una puntuación de 9.316, ya en las modalidades de salto y viga la jalisciense terminó segunda con 9.266 y 9.000, respectivamente.

En barras paralelas no le fue del todo bien al haber terminado quinta con 8.616 unidades, pero fue suficiente para ser la campeona del all around individual.

"Sabía que si lograba hacer lo que he aprendido en los entrenamientos, podía irme bien, así que ahora que estoy en las cuatro finales, buscaré quedarme con las cuatro medallas de oro", comentó Maeba, quien en 2019 había conquistado cuatro preseas de oro en la ya extinta Olimpiada Nacional.

Jalisco se mantiene así como líder indiscutible de los Nacionales CONADE 2022 al sumar ya un acumulado de 225 preseas de oro, pues Nuevo León se ha rezagado un poco en el segundo sitio con 151 metales dorados.

JL