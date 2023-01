NFL: Los 49ers Le apostarán al trabajo de toda su defensiva

Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers de San Francisco, anunció que su equipo hará valer que cuentan con la mejor defensiva de la NFL en la final de la Conferencia Nacional (NFC) ante los Eagles de Filadelfia el próximo domingo.

“Ellos tienen un equipo muy talentoso, sé que han sido el número uno de la Conferencia de principio a fin de la temporada, pero nosotros haremos valer que tenemos a la mejor defensiva de la liga, estamos ansiosos de enfrentar ese desafío”, afirmó Shanahan en conferencia de prensa.

El coach de los 49ers habló luego del triunfo 19-12 sobre los Cowboys de Dallas en la ronda divisional de la NFL que les permitió avanzar a su tercer duelo por el título de la NFC en los más recientes cuatro años, algo que Shanahan subrayó no significa nada.

“Hemos estado aquí antes y claro que es muy difícil llegar, pero no significa nada que ésta sea nuestra tercera vez en cuatro años porque nuestro objetivo está más allá”, explicó el entrenador.

La campaña pasada San Francisco perdió la final de la Conferencia Nacional ante los Rams de Los Ángeles y en 2020 superaron en el juego por el título a los Packers de Green Bay.

Sobre el triunfo ante los Cowboys del domingo, Shanahan destacó el trabajo de su defensiva, que contuvo los acarreos de Ezekiel Elliott y Tony Pollard e interceptó en un par de ocasiones a Dak Prescott, quartereback rival.

“Detuvimos la carrera con un trabajo enorme. Eso nos permitió ser bastante sólidos en nuestras coberturas y tener ese par de robos. Todos trabajaron de manera muy dura; jugaron como locos”, dijo el coach.

En su turno ante los medios, el novato de 23 años Brock Purdy, mariscal de campo de los 49ers, reconoció que fue uno de los mejores partidos de los ocho en que ha estado en los controles del equipo, en los que ha salido siempre con victoria.

“Este triunfo sobre Cowboys fue bastante dulce; creo que fue uno de mis mejores partidos. La defensiva se mostró espectacular, estoy muy orgulloso de todos. Ahora vamos por el campeonato de la NFC y eso significa mucho para todos”, aseveró Purdy.

Los 49ers de San Francisco, que terminaron como el segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional, visitarán el próximo domingo a los Eagles de Filadelfia, que acabó en primer lugar.

EFE

San Francisco no pierde desde que McCaffrey llegó al equipo. AFP/T. Henderson

Christian McCaffrey, en alerta por dolencia

Los 49ers de San Francisco no conocen la derrota desde que Christian McCaffrey llegara al equipo ya iniciada la temporada, proveniente tras un intercambio con los Panthers de Carolina.

Sin embargo, de cara la final de la Conferencia Nacional del próximo domingo ante los Eagles de Filadelfia, este pilar de la ofensiva del equipo de California está en riesgo de ver reducido su tiempo sobre el emparrillado, y en el peor de los casos, ni siquiera ceñirse el uniforme.

Kyle Shanahan, entrenador de los Niners, dijo ayer que su corredor estelar sufrió una importante contusión en su pantorilla derecha en el juego de la Ronda Divisional ante los Cowboys de Dallas.

“Estaba luchando, pero lo logré. Lo hice muy bien”, mencionó McCaffrey ante su rendimiento con la molestia.

Ante los Cowboys, McCaffrey acarreó el balón en 10 ocasiones para 35 yardas, logrando una anotación; además, fue el receptor de seis pases para avanzar otras 22 yardas.

El corredor estará limitado en las prácticas que el equipo realice esta semana de cara al compromiso del próximo domingo, sin embargo, Shanahan espera que no haya mayores contratiempos para que este jugador pueda colaborar ante los Eagles.

LOS RIVALES

En Filadelfia no pierden el enfoque a pesar de su siguiente contrincante

El juego por el título de la NFC enfrenta a los sembrados No. 1 vs. No. 2 en la Conferencia. Los 49ers están jugando su tercer juego por el título de la NFC en las últimas cuatro temporadas. Los Eagles juegan por primera vez desde 2018, por lo que el coach de los Eagles, Nick Sirianni, dice que el equipo tiene claro cuál es su objetivo. “Nuestro enfoque es, ‘oye, estamos escalando esta montaña’”, dijo Sirianni. “Estamos cerca de la cima. Sin embargo, no hay que mira hacia arriba todavía”.