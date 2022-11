Tras anunciarse la lista final de los 26 convocados por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022, los comentarios de la afición no se hicieron esperar. Y es que la fanaticada del Tricolor mostró su inconformidad por los jugadores que dejó fuera el “Tata”, en especial Diego Laínez y Santiago Giménez.

A través de redes sociales, los aficionados aztecas mostraron su descontento y señalaron que tanto Laínez como Giménez merecían estar en Qatar 2022.

En el caso de Diego por sus habilidades y porque ha demostrado ser un buen revulsivo en el Tri y con Santiago por el momento que atraviesa, pues es el goleador de la Europa League.

“Horrible convocatoria, el DT armó un equipo de amigos, no una Selección Nacional”. “Por culpa de Jiménez, ‘Chaquito’ no irá al Mundial. Raúl pasará a la historia como el delantero que jugó 3 Mundiales y no metió 1 gol”. “Piojo, Funes Muerto y Raúl por encima de Santi y Lainez, espectacular”, son algunos comentarios que se leen y que marcan la tónica del sentimiento del aficionado mexicano.

Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, donde algunos aficionados se dicen conformes y señalan que los que se quedan fuera tampoco es que mejoren por mucho lo convocado. Por ello, piden que se le dé la oportunidad y el apoyo al Tricolor durante el Mundial.

Dolido por “Santi”

A raíz de la exclusión de Santiago Giménez de la lista definitiva del Tri, quien levantó la voz fue su padre, Christian “Chaco” Giménez, quien dejó un sentido mensaje en las redes sociales.

“Dios no tarda ni falla. Sus planes son más grandes que nuestra imaginación y nuestro entendimiento, son perfectos. Todo sucederá cuando debe ser”, escribió el ex futbolista de equipos como Pachuca y Cruz Azul.

"Todo sucederá cuando debe ser. Cuando tiene que ser, según sus tiempos. Te amo, hijo mío. Estoy orgulloso de ti"

Christian Giménez, ex futbolista

CT