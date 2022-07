Hicieron falta 39 años de historia del Mundial de atletismo para que Perú consiguiera su primera medalla. Se requirió un poco menos para que llegara la segunda, también de oro y gracias a la misma deportista.

Una semana después de conquistar la prueba de marcha de los 20 kilómetros, Kimberly García hizo lo mismo ayer en los 35, una distancia que debutó en los Mundiales.

“Estoy muy contenta de haber logrado estas dos medallas. Como dije, la verdad no esperábamos ganar medallas de oro, sí ubicarnos en un buen lugar, pero con la convicción de que en cada competencia venimos a pelear”, dijo García. “Me he preparado muchísimo. He trabajado muy duro para lograr esto. Ha sido mi sueño desde muy pequeña”.

La reducción de esta prueba, respecto de los 50 kilómetros que se habían recorrido tradicionalmente, generó expectativas nuevas. Para empezar, hizo que más competidoras que habían participado en los 20 kilómetros disputaran también la otra prueba.

Además, generó mayores expectativas de que García pudiera repetir medalla, al requerir un menor desgaste tras el esfuerzo realizado en la primera jornada del Mundial para obtener la presea.

García libró una lucha codo a codo y de principio a fin, tal como había ocurrido una semana atrás. Pero ahora, su rival en el duelo no fue la china Shiye Qiang, sino la polaca Katarzyna Zdzieblo.

Con una solidez asombrosa, García fue ganando paulatinamente distancia respecto de Zdzieblo y cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 39 minutos, 16 segundos.