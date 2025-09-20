Atlas femenil vence a Necaxa y consigue cuatro triunfos consecutivos

Por primera vez en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las rojinegras del Atlas consiguieron su cuarto juego en fila con victoria, luego de derrotar por la mínima diferencia con gol de Brenda Cerén al conjunto de Necaxa en el duelo correspondiente a la jornada 12 que se disputó en el estadio Victoria.

El cuadro dirigido por Roberto Medina se puso a un punto del último lugar que concede boleto a la Liguilla, mismo que es ocupado por Pumas con 19 puntos. Las tapatías lograron vencer a unas hidrocálidas que no representaron un gran desafío, ya que no registraron ni un remate claro a gol hacia a la portería defendida por Camila Vázquez.

El encuentro comenzó bastante trabado u sin ninguna de las dos escuadras con una firme intención de ir al frente. Necaxa se vio neutralizada por la defensiva rojinegra; mientras que, Atlas no encontraba la fórmula para aprovechar los tímidos arribos que presentaron en área rival.

Por más de 70 minutos, el partido estuvo dominado con la posesión de balón a favor de las rojinegras. Sin embargo, no conseguían capitalizar el buen momento que vivían, hasta que se vieron beneficiadas por una expulsión de Fátima Bracamonte que dejó con desventaja numérica a las locales.

Fue hasta el tiempo agregado cuando la goleadora rojinegra aprovechó una endeble marca defensiva para disparar entre tres zagueras hidrocálidas y darle el triunfo a las visitantes que llegaron a 18 unidades y se ubican en el décimo peldaño de la clasificación.

La próxima jornada tendrán un difícil reto, ya que enfrentarán a Toluca, equipo que está en el cuarto lugar con 23 puntos y solo han perdido dos partidos en el certamen. El duelo entre diablas y académicas se disputará en el estadio Jalisco el lunes 29 de septiembre a las 18:00 horas.

SV