Molina no quiere que Chivas vea la Liguilla por televisión

El contención de Chivas Jesús Molina se niega a ser un espectador más en la fiesta grande, por lo que invitó a sus compañeros a partirse el alma en el campo este sábado, cuando reciban en casa a Lobos BUAP que dirige Juan Francisco Palencia.

Siempre sincero, centrado, Molina indicó que han quedado lejos de lo que proyectaron en el papel cuando arrancó el Clausura 2019, por lo que entiende la molestia que hay en los aficionados, a quienes promete pelear por lo que muchos ven como un imposible, calificar.

“El equipo va a pelear la Liguilla y de la mano salvarse del tema porcentual, ese es el objetivo, no me veo sin jugar una Liguilla, no la quiero estar viendo en la televisión, quiero estar jugando, y aspiro a buscar el campeonato, pese a que se ve lejana la posibilidad, pero no hay imposibles”.

“Es la oportunidad para saber de lo que estamos hechos. Saber si somos jugadores que pueden salir de esto o si somos del montón".

Tras el pésimo actuar en el campo, Molina mencionó que la recta final del campeonato, es para que los jugadores demuestrn la calidad que tienen y que merecen estar en un equipo grande como el Guadalajara.

“Es la oportunidad para saber de lo que estamos hechos. Saber si somos jugadores que pueden salir de esto o si somos del montón. Yo espero que no seamos jugadores del montón, no podemos escondernos ante una situación como esta”.

El equipo decía apoyar a muerte a José Saturnino Cardozo, pero al final, en el campo, lo que se vio fue otra cosa, así que ahora con Alberto Coyote al mando, los futbolistas van a hablar con actuaciones nada más, consiguiendo puntos.

"Hablar es muy fácil, pero si no lo demostramos dentro de la cancha va a ser complicado salir adelante, uno siempre tiene la ilusión de ganar, a mí me gusta ganar y piensas en cansarte de hacerlo, no me gusta perder ni en las canicas, pero esta es la realidad, lo más fácil sería tirar la toalla, pero hay plantel con la capacidad y hambre de ganar”.

RR