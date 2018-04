Miguel Herrera afirma sentirse frustrado, pero tranquilo

"Frustrado, pero tranquilo", dijo sentirse el técnico del América, Miguel Herrera, tras fracasar en la Liga de Campeones de la Concacaf, duelo en el que lamentó la falta de certeza para aprovechar las ocasiones de oportunidad que generaron.

"Hoy considero que el partido lo iniciamos bien, frustrado por no conseguir el objetivo, pero tranquilo, el equipo intentó por todos lados, solo que el gol no cayó, ahora a pensar en la Liga, es un fracaso y pensar en la Liga", dijo.

En conferencia de prensa, indicó que su escuadra intentó "hacer buen juego, ellos se ordenaron bien, jaló marca, tiro centros, tuvo un par de ocasiones, pero hoy fallamos todos, entre el arquero de ellos y el poste, así como nuestros desaciertos, no las pudimos concretar".

"En actitud nada le debemos a la gente, la gente debe estar con su plantel, con la misma frustración que tenemos por no haber alcanzado el objetivo, estoy frustrado porque el equipo hizo lo que debía, pero no llegaron los goles, tuvo vergüenza deportiva, se comportó a la altura", apuntó.

Descartó que le preocupe la falta de gol mostrada, ya que al final son capaces de crear peligro y que confió será un tema que resolverán a la brevedad.

"No, la verdad es que hemos tenido ocasiones claras, pero lo más importante es que tuvimos mucha llegada, el gol llegará, hoy son de los días que la portería se negó antes de tiempo que necesitábamos, hay que seguir trabajando", estableció.

Cuestionado sobre si el hecho de que la MLS ya colocó a un equipo en la final de la "Concachampions" es para considerar que está a la misma altura que la Liga MX, explicó que los que avanzan son los equipos.

"No avanzan las Ligas, avanzan los equipos, tuvieron suerte que no las metimos, ellos fueron ordenados, pero eso no compara las ligas, tenemos una Liga fuerte, ellos crecen, pero no se pueden comparar las Ligas", sentenció.