México vs Costa Rica, en riesgo de ser cancelado por el coronavirus

La Federación Costarricense de Futbol sigue sin recibir respuesta del Ministerio de Salud de Costa Rica de su pedido de que los jugadores de la Selección que regresen al país después de jugar contra México, no hagan cuarentena.

Las normas señalan que los ticos que vuelvan a su nación de países como México deberán estar quince días aislados para descartar cualquier indicio de COVID-19, lo que alejaría a los futbolistas de sus equipos, que no los cederían por esta razón.

"Nosotros (la Federación) presentamos la petición hace más de tres semanas; nos dijeron, extraoficialmente, que no habría problemas, pero es la hora que seguimos buscando una respuesta. Es más, le mandé un audio a Hernán (Solano, ministro de salud) pero no me responde".

La respuesta ya urge: "Sería una vergüenza para el país que nuestra representación nacional, bajo un estricto protocolo, donde se paga una avión privado para viajar en burbuja, no lo pueda hacer y que si le permita a un turista ingresar al país simplemente con una prueba PCR".

México y Costa Rica se enfrentarán, si es posible, el próximo miércoles 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, en lo que será el regreso de ambas selecciones a la actividad, después de la suspensión impuesta por la pandemia de coronavirus.

OF