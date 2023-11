Este 2023 ha sido un año fenomenal en cuanto a resultados para el Nado Sincronizado Mexicano, que ha logrado históricas participaciones en competencias como el Mundial de la especialidad, Juegos Centroamericanos y del Caribe y, la más reciente, los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque hace apenas escasos seis meses, las nadadoras mexicanas denunciaban el retiro de becas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el nulo apoyo que recibían por parte de esta dependencia.

Situación que provocaría que las sirenas mexicanas tuvieran que ingeniárselas para solventar los gastos del Mundial de Natación que se realizó en Soma Bay, Egipto; a través de sus redes sociales anunciaron la venta de trajes de baño y otros artículos para recaudar fondos y que no se perdieran tan importante evento que les permitía puntos en el ranking.

Posteriormente, la iniciativa privada hizo lo suyo y fueron los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub quienes hicieron posible concretar la participación de la delegación mexicana en Egipto. Acción que no desaprovecharían las atletas que como resultado obtuvieron tres oros históricos nunca antes vistos para México en un mundial de la especialidad.

Ante toda la polémica, Ana Guevara, directora general de la Conade, no se quedó callada y arremetió contra las atletas mencionando que ella no las había mandado a vender nada y, que si por ella fuera, que vendieran hasta los ‘calzones’. A su vez, en su intento de dejar en mal a las nadadoras, acusó a varias de ellas de no justificar 40 millones de pesos que previamente se les habían otorgado.

Entre un mar de dimes y diretes, la delegación mexicana llegó hasta instancias legales para que la Conade les devolviera sus becas que por ley les tocan ante los buenos resultados que han registrado en el presente año.

Después de tanta problemática, el Nado Sincronizado volvió a tener un desempeño destacable en Juegos Panamericanos, con las dos preseas doradas conseguidas a través de las pruebas de dueto y por equipos, además de las plazas olímpicas para París 2024 y el regreso del equipo mexicano a unos Juegos Olímpicos después de 27 años.

Esto sin duda alguna pone a la delegación mexicana de Nado Sincronizado como una de las mejores a nivel mundial y genera grandes expectativas de cara a los Juegos Olímpicos del próximo año, a pesar de no tener el apoyo esperado por parte del gobierno.

Logros obtenidos del Nado Sincronizado Mexicano en 2023

Mundial de Natación : 3 medallas de oro | 1 medalla de bronce

: 3 medallas de oro | 1 medalla de bronce Juegos Centroamericanos y del Caribe : 4 medallas de plata | 5 medallas de oro

: 4 medallas de plata | 5 medallas de oro Juegos Panamericanos: 2 medallas de oro y 2 plazas olímpicas a París 2024

