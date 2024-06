Pamela Toscano: la satisfacción de llegar a los Juegos Olímpicos

La jalisciense Pamela Toscano es parte de las sirenas mexicanas que consiguieron el histórico pase a Juegos Olímpicos para un equipo de natación artística después de casi 27 años; en compañía de la otra tapatía Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Jessica Sobrino, Regina Alférez, Fernanda Arellano, Samantha Rodríguez e Itzamary González buscarán meterse al podio el próximo verano tras unas actuaciones sin precedentes obtenidas en Juegos Panamericanos, Mundiales y Copas del Mundo, donde dieron muestra de su gran talento para colgarse medallas y vencer a importantes representantes de la disciplina.

Con mucha emoción, Toscano habló de cómo vivió el proceso previo a clasificarse a sus primeros Juegos Olímpicos y lo que distingue a este equipo de natación artística para alcanzar juntas la hazaña de representar al país después de tanto tiempo sin haber un conjunto capaz de llegar al máximo evento multideportivo.

“Fue muy difícil por toda la presión que había a nuestro alrededor. Sabíamos que teníamos que ganar, pero no queríamos presionarnos tanto en obtener el oro para poder clasificarnos. Manejar la parte mental fue fundamental para mantenernos centradas en el objetivo sin obsesionarnos en llegar a los Juegos Olímpicos, teníamos que ir paso a paso. Tuve que forzar a mi mente a decir, lo vas a hacer, más vale tener pensamientos positivos y pasar este proceso de la manera más amena o quejarte todo el tiempo y lo vas a sufrir aún más”.

“Lo que nos diferenció como equipo para conseguir el pase después de 27 años, sin duda fue la unión que tenemos y que mi entrenadora siempre tuvo un enfoque más allá del resultado, o sea, no era hay ganar e ir a Juegos Olímpicos, era inculcarnos una enseñanza más grande que solamente ir a Juegos Olímpicos. También ayudó muchísimo la experiencia con la que cuentan Nuria y Joana, quienes nos inspiraron al resto y siempre estuvieron abiertas a escucharnos a todas”, expresó Pamela.

Confesó que existieron momentos en los que llegaron a dudar de sí mismas, como por ejemplo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 donde no alcanzaron el primer lugar, lo que ocasionó un bajón, sobre todo porque después vendría un Mundial y luego los Juegos Panamericanos donde competirían directamente contra Estados Unidos, país que es una potencia en este deporte, pero la fortaleza como equipo llevó a México a superar sus propias expectativas.

“El año pasado fue un sube y baja de emociones. Nos fuimos a foguear a Egipto y nos fue muy bien porque nos quedamos con el oro, estábamos muy contentas. Luego en Centroamericanos nos fue mal, quedamos en segundo y estábamos esperando una medalla y fue un impacto para nosotras porque sí nos dijimos entonces, ¿qué estamos haciendo mal?”.

“Luego fuimos al Mundial y nos fue bien, pero obviamente no conseguimos ganarle a Estados Unidos en esa competencia que era nuestro objetivo, ellas se quedaron con la medalla. Entonces, dijimos vamos a ir contra ellas en Panamericanos y le dimos súper duro, teníamos esa responsabilidad de que sabíamos que son unas contrincantes fuertes y que teníamos que trabajar durísimo para poderles ganar en Panamericanos y cuando ya estábamos ahí y conseguimos el primer lugar, de verdad yo me rompí en llanto porque sentí que me quitaron un peso de encima”, manifestó la atleta.

Diosdado y Jiménez, cuarto sitio

Nuria Diosdado y Joana Jiménez acudieron como dupla a la Copa del Mundo de natación artística que se realiza en Markham, Canadá.

En dicha competencia, en la rutina libre, Nuria y Jiménez consiguieron cerrar su participación en el cuarto puesto con una calificación de 233.43 puntos.

La medalla de oro fue para la dupla de Japón que obtuvo 253.77 unidades; la pareja de Canadá se adueñó de la plata por 246.55 puntos y el metal de bronce fue para Ucrania.

Tanto Nuria como Jiménez también compitieron en la modalidad de rutina técnica donde finalizaron en el sexto puesto.

Las sirenas mexicanas se mantendrán en preparación para los Juegos Olímpicos en México para después competir en la Copa del Mundo de Budapest que será su última competencia antes de aparecer en la alberca olímpica de París 2024.

El equipo mexicano tuvo que sobreponerse a muchos obstáculos. ESPECIAL

Nadando contra la adversidad

Pese a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en muchas ocasiones les negó los apoyos económicos que por obligación les corresponden a los atletas de deportes acuáticos, la Selección mexicana de natación artística muchas veces recurrió a su ingenio e influencia para poder solventar los gastos que representan el poder asistir a las diversas competencias y que el proceso no se volviera más complicado.

“Se supone que una como atleta de alto rendimiento siempre tienes que estar enfocada 100 por ciento en tu objetivo deportivo, entonces el hecho de que a veces nos faltara dinero para asistir a alguna competencia, sí dificultó el proceso. Pero, el hecho de que somos muy unidas, de que todas queremos salir adelante y siempre nos apoyamos, lo hizo menos complicado”.

“Siento que lo más difícil en cuanto al tema de la Conade fue que cuando todo estalló muchos medios de comunicación hacían preguntas trampa para forzarnos a hablar mal de la directora de la Conade, querían sacar estas notas amarillistas y eso nos desgastaba mucho. Nosotras seguimos con lo nuestro, buscamos el apoyo por otras partes y a veces no lo tuvimos y fue un poco frustrante, pero no nos dimos por vencidas”, comentó la nadadora artística.

Asimismo, y para alivio de ella y sus compañeras, de cara a París 2024 los gastos ya están cubiertos para que sólo tengan que preocuparse por obtener buenos resultados en los Olímpicos, pero continúan con la venta de las toallas para poder cubrir algunos imprevistos.

“Antes de ir a los Juegos Olímpicos, tenemos una competencia en Budapest, y afortunadamente ya está saldada. Para ir a París creo que ya no tendremos que preocuparnos como tal por el apoyo más que en el proceso. Sin embargo, con el dinero que surge por las ventas de nuestras toallas, podemos comprar cosas extras por si se descompone algún aparato de sonido o cosas por el estilo”, finalizó Toscano.