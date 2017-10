Messi se lleva a Argentina al Mundial

Aunque Ecuador sorprendió con un gol desde el primer minuto de juego, Lionel Messi juegó su papel de estrella y le dio la vuelta al partido para firmar un 1-3 que clasifica a Argentina directo en el Mundial Rusia 2018.

El triplete de Messi, se conformó con anotaciones al minuto 12', 20' y 62'. Pese a lo abultado del marcador, ambos equipos no dejaron de luchar hasta el silbatazo final.

En tanto, el único gol de los ecuatorianos fue por cuenta de Romero Ibarra apenas a los 40 segundos del partido.

La velocidad de Ángel Di María fue clave para habilitar al astro Lionel Messi y que pudiera emparejar el marcador y revertir el mal inicio.

Con este resultado, Argentina se liberó de la presión de quedarse fuera de la justa mundialista y quedar marcada como la peor selección en 48 años.

Al mismo tiempo, en otros partidos Colombia está logrando su clasificación directa al Mundial, mientras que Perú tendría el boleto para jugar el repechaje contra Nueva Zelanda y Chile quedaría eliminado.

Resultados finales de la eliminatoria en Conmebol

ECUADOR 1 R. Ibarra (1)

vs

ARGENTINA 3 L. Messi (12, 20, 62)

-----------------------------------------------------------------

PERÚ 1 P. Guerrero (76)

vs

COLOMBIA 1 J. Rodríguez (56)

-----------------------------------------------------------------

BRASIL 3 Paulinho (55), Gabriel Jesús (57, 90)

vs

CHILE 0

-----------------------------------------------------------------

URUGUAY 4 M. Cáceres (40), E. Cavani (42), L. Suárez (60)

vs

BOLIVIA 2 G. Silva (24, en propia puerta), D. Godín (79, en propia puerta)

-----------------------------------------------------------------

PARAGUAY 0

vs

VENEZUELA 1 Y. Herrera (84)