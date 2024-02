McCartney Kessler se convierte en la primera campeona del WTA 125 Puerto Vallarta

Después de una semana llena de emociones y partidos de gran nivel, el WTA 125 Puerto Vallarta puso fin a las actividades con la final de singles en la que la estadounidense McCartney Kessler pasó a la historia de la ciudad portuaria tras consumar su primer título de un torneo WTA.

Kessler venció en un duelo muy palpitante a la australiana de 18 años Taylah Preston quien, a pesar de su corta edad mostró templanza y carácter para llegar hasta la final y competirle al tú por tú a la norteamericana, sin embargo, sus esfuerzos no le alcanzaron y terminó cayendo por 5-7, 6-3 y 6-0.

En los primeros minutos del partido, Preston sorprendió a propios y extraños al irse rápidamente arriba en el marcador y, aunque Kessler vino con una buena reacción, Taylah se quedó con el primer set.

Para el segundo, fue la estadounidense quien logró dominar el set y remontar el encuentro que le sirvió para probar la gloria. Ya en el tercero, Kessler no dio tregua y, con cierta facilidad, ganó por 6-0 para culminar la obra y coronarse en el puerto.

“Estoy muy emocionada, aún no puedo creerlo, parece como si no fuera real, una de mis metas y las de mi equipo para este año era ganar un torneo WTA, no puedo estar más feliz de que sea aquí en esta ciudad y este torneo que nos hizo sentir como en casa en cada segundo. Ahora quiero jugar todos los torneos que pueda durante el año y subir en el ranking” manifestó la campeona McCartney Kessler.

Cabe destacar que, dentro del estadio de la Cancha Central en el Parque Parota se registró sold out en semifinales y la final, por lo que hubo un gran ambiente en el encuentro entre Kessler y Preston, ambas jugadoras fueron animadas por el público que se dio cita para ser testigos de un partido de tenis muy vibrante.

De esta manera y tras siete días de actividades, el WTA 125 Puerto Vallarta cierra con broche de oro su primera edición que logró traer jugadoras de talla internacional y atrajo aficionados al mundo tenístico.

