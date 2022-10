Tras vencer a Lewis Hamilton y coronarse en el Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto neerlandés Max Verstappen hizo historia al imponer un nuevo récord de más victorias en una sola temporada al llegar a catorce.

Esto complementa la gran temporada que ha tenido Verstappen y en la que se convirtió en bicampeón del mundo en el Gran Premio de Japón. Ahora, buscará ampliar ese récord cuando la Fórmula Uno viaje al Gran Premio de Brasil.

En rueda de prensa posterior a su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Max aseguró que, aunque le da gusto la marca, en realidad él no se fija en las estadísticas.

“Nunca estuve interesado en las estadísticas, vivo en el momento, intento hacer lo mejor cada fin de semana y estoy feliz con eso, pero claro que todo depende de tener el paquete completo, estoy disfrutando el momento, no estoy interesado en seguir de cerca las estadísticas, pero claro que estoy contento con ganar tantas carreras”.

El neerlandés consiguió su cuarta victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), donde también ocupó el espacio más alto del podio en las carreras de 2017, 2018 y 2021.

Por su parte, el coequipero de Max, Checo Pérez, consiguió el tercer lugar corriendo en casa y además de tener la satisfacción de subirse al podio, también ha avanzado en su búsqueda por conseguir el segundo puesto del campeonato de pilotos de la Fórmula Uno, llegando a 280 puntos.

Charles Leclerc, con quien compite por ese puesto, terminó en el sexto lugar y totaliza 275 unidades en el campeonato de pilotos.

De nuevo, una fiesta colorida

Una vez más, el folclore mexicano engalanó la pista del AHR en los instantes previos a la carrera. En esta ocasión hubo un desfile de promoción turística del Carnaval Internacional de Mazatlán. Igual de llamativo fue el apoyo de los aficionados en las tribunas adornadas con caretas de Sergio Pérez y pancartas con frases que caracterizan al piloto mexicano: “Never give up”, “Checo is a legend” o “We love our minister of defense”. Previo a su gran demostración, a Verstappen le entregaron como premio por haber logrado la 'pole position' las réplicas de los cascos de los Hermanos Rodríguez (Pedro y Ricardo).

Patricia Gallardo / Enviada

La cifra

416 puntos a los que llega Verstappen, superando los 413 de Lewis Hamilton de 2019 para establecer una nueva marca; quedan 60 en disputa.



Como en cada ocasión, el podio en el Hermanos Rodríguez fue lo más espectacular del fin de semana. IMAGO7

Detrás de cámaras

Lo que no se vio por la televisión

A Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, negarse a tomarse una foto con un aficionado pues traía la indumentaria de Mercedes. Un guardia de seguridad transportó en su mano un scooter que pertenece a Sergio “Checo” Pérez y que el propio piloto tapatío utilizó para trasladarse en el paddock. Al hijo de Adrián Fernández, piloto mexicano, pasear por el autódromo usando un nomex (uniforme) como el que de su papá. A los invitados al paddock hacer largas filas para poder ingresar al Gran Premio con la mayor asistencia en la historia del evento en la Ciudad de México. A André Pierre-Gignac, histórico delantero de la Liga MX, firmar playeras de Tigres para su compatriota Pierre Gasly, piloto de AlphaTaury.



André-Pierre Gignac visitó el garage de AlphaTauri, donde saludó al francés Pierre Gasly. Club Tigres

CT