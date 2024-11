Max Verstappen: "Esto es increíble, estoy muy orgulloso"

Con el icónico Hotel Bellagio de fondo y las fuentes danzando en la Strip, el neerlandés Max Verstappen expresó su emoción tras conquistar su cuarto campeonato mundial de Fórmula 1, a pesar de terminar quinto en el Gran Premio de Las Vegas. Sus declaraciones reflejaron una mezcla de orgullo, sorpresa y aprendizaje tras una temporada desafiante.

“Fue una larga temporada, en unos puntos sorprendente y en otros muy difícil, pero logramos mantenernos juntos, mejorar, y estoy muy orgulloso de todo el equipo, de todo lo que han hecho por mí", dijo el piloto de Países Bajos, visiblemente emocionado. "Es algo que nunca pensé que fuera posible y la verdad esto es increíble. Estoy muy orgulloso”.

Verstappen destacó lo inesperado de su logro, recordando los sueños modestos con los que inició su carrera. “No me lo esperaba. Yo soñaba con tener victorias o subir al podio, cosas normales, pero esto es algo muy difícil de lograr. Después de unos años difíciles nos mantuvimos luchando, y ser cuatro veces campeón del mundo es algo increíble”, añadió.

El piloto de Red Bull también compartió los retos personales y profesionales que enfrentó durante esta temporada. “Fue muy difícil, muy desafiante. Como persona a veces es muy complicado. No me quejo de esta temporada porque la disfruté mucho, pero estoy aprendiendo muchas lecciones que hacen esto especial y me hacen más fuerte”.

Finalmente, Max mostró su enfoque en el futuro. “Todavía faltan dos carreras, vamos a tener un pequeño descanso y trataremos de hacer lo mismo el siguiente año”.