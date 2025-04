NBA: Un emocionado Doncic se luce ante los Mavs

Luka Doncic no escondió su emoción anoche en su primer regreso a Dallas tras su traspaso a los Lakers y aseguró que cuando vio el video homenaje que le dedicó su exequipo pensó “no hay forma de que juegue este partido”.

Así lo reconoció Doncic al acabar el encuentro en el American Airlines Center, en el que dirigió la victoria por 112-97 de los Lakers con un recital de 45 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y cuatro robos, con 16 de 28 en tiros de campo y siete de10 en triples.

“Cuando vi el video dije ‘no hay forma de que juegue este partido’, pero mis compañeros me apoyaron mucho, lo aprecio mucho”, dijo Doncic, visiblemente emocionado.

“Amo a estos aficionados, amo esta ciudad. Muchas emociones, no puedo explicarlas. Vine aquí con 18 años, sin saber qué esperar de la NBA, y me hicieron sentir en casa”, aseguró.

Doncic destacó que guarda “muchos grandes recuerdos” de su etapa en Dallas. Se quedó seis años y medio en Texas y el año pasado perdió las finales contra los Celtics.

Entre las cosas que más apreció de su regreso, Doncic reconoció que le gustó poder dormir en su casa, además de compartir momentos con sus exaficionados.

“Lo primero los echo de menos yo también, muchísimo, he pasado mucho tiempo con ellos, me han aceptado de una manera increíble. Lo que he vivido hoy, no hay mucha gente que lo ha podido vivir”, dijo el esloveno.

También reconoció que sintió alivio por haber superado este partido.