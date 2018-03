Matías Almeyda lamenta viaje tan largo a Seattle

Chivas está cansado por el largo viaje que realizó a la ciudad sede del partido ante el Sounders, pero el técnico de Chivas Matías Almeyda, mencionó que no es ningún tipo de excusa para hacer bien las cosas ante el Seattle este miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final en la Concachampions.

"No han descansado prácticamente los jugadores, requiere el campeonato y la copa no relajarnos, necesitamos sumar. Llegamos a las 12 de la noche. Bajamos dos veces, el avión era chico, todos apretados y en República Dominicana era otra cosa, el avión era más grande, más cómodo porque pudieron dormir y hay mucha diferencia entre cinco horas y hay una gran diferencia con ocho o nueve. No es pretexto".

Hubo varios inconvenientes que tuvo el equipo rojiblanco, de entrada el avión que les tocó no era lo suficientemente cómo para poder descansar, luego, tuvieron que hacer una parada que prolongó más la llegada a Seattle, según explicó el estratega.

"El viaje fue largo, muy largo. Se extendió, tuvimos que bajar a cargar combustible y estuvimos dos horas. Viajamos ocho o nueve horas. Realmente fue pesado y nosotros hablamos con los jugadores, pidiendo que descansaran para llegar de la mejor manera al partido porque venimos de otro viaje, de partidos, el plantel es corto y necesitamos que estén descansado".

Chivas jugara este miércoles el encuentro de ida por la noche, el técnico hará varios movimientos debido a la baja de entrada de Jesús Sánchez, así como alguna rotación en la ofensiva, pensando en que sus elementos estén al cien por ciento para este duelo.

Con intensidad y muchas ganas de seguir avanzando, cerramos preparación para los 4tos de Final.



¡Juntos por @TheChampions! pic.twitter.com/H6nFdjSIwo — CHIVAS (@Chivas) 6 de marzo de 2018

LS