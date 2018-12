Mariano Varela pide a jugadores de Chivas dar la cara

En Chivas quieren cambiar la tendencia negativa que traen, por ello se tomarán otro tipo de medidas disciplinarias, para modificar la actitud de algunos y terminar con la zona de confort en la que algunos futbolistas están desde hace tiempo.

De entrada, Mariano Varela, director deportivo del equipo, afirma que se acabó el que "apapachen" tanto a los jugadores, que deberán hablar ante los medios de comunicación al final de los partidos.

En el redil hay prácticas que lejos de beneficiar, han perjudicado a los jugadores, porque saben que si pierden, no pasa nada porque no dan la cara a la afición al no declarar.

Hay que dar la cara y recibir los palazos: "va haber un reglamento, un protocolo, el 26 de diciembre que se reportan las reglas cambian en muchos sentidos, y hay que asumir todos, esto es un fracaso de todos, o sea nosotros damos la cara y también ellos. ¿no sé si salieron y alguien dio la cara? La verdad que hay que dar la cara, nosotros asumimos nuestra responsabilidad por supuesto, y recibimos los palazos, cuerpo técnico también saben que es importante pero a final de cuentas los jugadores son los que ejecutan y también tiene que dar la cara”.

Chivas está metido en muchos problemas que buscarán arreglar, porque la presión que se viene es grande, ya que el América al sumar la estrella 13, obliga a los rojiblancos a redoblar esfuerzos en busca emparejar al hasta ahora, más ganador de la historia en el futbol mexicano.

“No, pues hay que revertir eso, hoy termina un año difícil con un fracaso rotundo en el Mundial de Clubes y con una desventaja del acérrimo rival arriba de nosotros, hay que trabajar para revertir eso y estar donde tiene que estar el equipo”.

RR