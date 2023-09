¿Mariachis podría volver al Panamericano? Esto dice el CODE Jalisco

O se reestructuran o no volverán a jugar como locales dentro del Estadio Panamericano de Zapopan. Lo anterior es la postura que tiene el CODE Jalisco al respecto de los Mariachis de Guadalajara, pues Fernando Ortega, titular del deporte en el Estado, fue tajante al señalar que mientras el club no tenga el respaldo de una empresa diferente no podrán regresar a la que fue su casa por tres temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Asimismo, Ortega recordó casos puntuales de otros equipos del Estado que se reestructuraron para lograr el éxito deportivo que se les había negado.

“Es una realidad que bajo los términos que teníamos con la empresa que representaba a Mariachis ya no (podrán volver), pero claro que existen antecedentes con Astros, en donde hubo una situación en el arranque del proyecto con la sociedad que representaba a esa franquicia del baloncesto, pero al final se reestructuró completo y hoy los vemos de manera exitosa presumiendo títulos y llenando el estadio”.

“Yo no hablaría de directiva, eso es más bien un tema de personas. Yo hablaría de quiénes representan o cuál es la empresa que representa a la estructura, los asociados que representan a esta franquicia”, comentó el director del CODE Jalisco.

La mala administración de Mariachis durante las últimas dos campañas ha ocasionado que proveedores, trabajadores e incluso peloteros del club hayan reclamado por la falta de pagos de sus servicios.

En el caso de los jugadores dicha situación los llevó a no presentarse al primer juego de la última serie de Temporada Regular que disputaron en este año, situación que al final detonó en el rompimiento total de la relación que había entre el club y el Gobierno del Estado.

