Marco Estrada, preparado para un nuevo inicio con los Atléticos

La temporada pasada, Marco Estrada se desquició por los dolores que sufrió en la cadera y espalda. A pesar del sufrimiento, el pitcher sonorense abrió 28 encuentros con los Azulejos de Toronto. Pudo trabajar sin estar a 100%, pero sobre todo aprendió que puede ayudar a su equipo desde varios frentes.

Estrada, quien abrió esta madrugada el segundo encuentro de la temporada que se celebra en Japón, enfrentando a los Marineros de Seattle, llegó a los Atléticos con un contrato de un año y con el currículo de ser un ex All Star con 11 años de experiencia.

Su lugar en la rotación de Oakland era seguro, pero durante el Spring Training se ganó el derecho de ser abridor en uno de los dos encuentros que Grandes Ligas exportó a Japón para el inicio de la campaña 2019.

El cuerpo del mexicano ya no es el de un joven que se recupera pronto de las lesiones, por lo que esta campaña tratará de administrarse de mejor forma.

“Toda la mitad de mi cuerpo no estaba funcionando y traté de atravesarlo. Supongo que lo hice, pero no era como quería. No fue como lo había planeado en mi mente. Me alegro de haber tomado mis salidas”, dijo Estrada.

Bryce Harper ya conectó imparable

Bryce Harper encontró una recta a 97 millas y depositó la pelota en el jardín central, en el cuarto inning del duelo de ayer entre los Filis y los Tigres de Detroit. Harper se había ido de 9-0 en su primera pretemporada con Filadelfia.

Tras conseguir el imparable, Harper hizo en broma un gesto al dugout, avisando que quería conservar la pelota como reliquia.

Fue la decimosexta aparición de Harper en la caja de bateo durante seis encuentros de pretemporada. En la primera entrada, se había ponchado tirándole ante Spencer Turnbull.

En su último turno, Harper gestionó un boleto frente a Reed Garrett para abrir el séptimo capítulo. Se ha ponchado seis veces y ha recibido cinco bases por bolas.

“Hizo grandes swings a lanzamientos, en los que falló por poco o conectó de foul hacia atrás”, dijo el mánager de los Filis, Gabe Kapler, después de la derrota por 3-1 ante los Tigres.