El Medio Maratón de Guadalajara en su edición número 38 fue marcado por el accidente en donde uno de los corredores elite de la competencia fue atropellado por una motocicleta contratada por el comité organizador de la justa atlética.

Al respecto de esta situación Albino Galván, director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE Guadalajara), lamentó que este suceso haya empañado al principal evento atlético de la ciudad, razón por la que aseguró que este hecho no se quedará impune.

“Ayer en nuestro Medio Maratón Internacional de Guadalajara tuvimos un pequeño percance del cual estamos muy avergonzados, apenados, donde una motocicleta de una empresa que se contrató por el Comité Organizador de Maratón y Medio Maratón, pues se contrata esta empresa que nos exige la World Athletics para el traslado de los jueces, y ayer esta motocicleta que llevaba al juez tuvo un rozón con el atleta Israel Oropeza y lo tumba”.

“Inmediatamente se mandó la atención, vimos que fue muy rápida y el atleta termina su carrera por su propio pie. Ya terminando la carrera le dimos seguimiento, lo llevamos a un hospital particular, se revisó el tema de su salud, que no estuviera en riesgo su vida, su salud y su carrera deportiva. Él está muy bien, hemos estado en contacto con él y esta situación no puede volver a suceder. Estamos muy apenados, e internamente en el Comité Organizador se están tomando ya todos los procedimientos que se tengan que hacer, porque esto no puede quedar así”, comentó.

En total fueron más de 21 mil corredores los que participaron en esta edición del 21K tapatío, mismo que tuvo lugar este domingo 25 de febrero sobre las principales vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

SV