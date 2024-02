Durante el Medio Maratón de Guadalajara 21K que se realizó el pasado domingo se suscitó un incidente en el que el corredor Israel Oropeza fue atropellado por un motociclista que transportaba a un juez en plena ruta de la carrera; en redes sociales circuló el video del momento exacto, lo que causó gran indignación entre las personas, sobre todo, porque el causante del accidente no se detuvo a auxiliar al agraviado.

Ante esto, Comude Guadalajara tomó cartas en el asunto al investigar el hecho y emitió un comunicado en el que destacó el estado de salud de Oropeza, mencionando que inmediatamente se le brindó atención médica y que no sufrió alguna lesión grave.

"Sobre el incidente ocurrido ayer con el corredor jalisciense Israel Oropeza, lamentamos profundamente lo ocurrido y estamos tomando las medidas correspondientes ante este hecho".

"Tras el accidente al corredor se le atendió inmediatamente, se le prestaron todos los servicios médicos en el lugar y posteriormente se le trasladó a un hospital privado en donde fue evaluado y sometido a los exámenes correspondientes para descartar cualquier lesión de gravedad o de consideración".

"El resultado de los estudios médicos indica que fueron solo algunos golpes que no ponen en riesgo su integridad ni su carrera como corredor profesional, descartando fracturas o lesiones mayores”, se pudo leer en el documento".

"Por su parte, el atleta agradeció a todas las personas que lo ayudaron luego de haber sido atropellado y fue muy puntual en señalar su sentir, puesto que estaba presentando un buen desempeño hasta antes del accidente".

"Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el incidente que pasó del km 19/20, no me caí, un motociclista me aventó con un vehículo de alta cilindrada, aunque siento tristeza porque venía haciendo una buena competencia, estoy consciente de que pronto saldré de esto y volveremos a dar una buena competencia", publicó Israel en sus redes sociales.

