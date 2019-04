Macías tuvo que irse de Chivas para madurar: Boy

El juego de este sábado entre Chivas y León contará con un factor que volverá aún más especial este partido, pues en este cotejo podría darse el reencuentro de José Juán Macías con el Rebaño.

Al respecto, Tomás Boy, entrenador de Chivas, aseguró que Macías es un jugador con cualidades excepcionales, pero que necesitó salir del Guadalajara para madurar como futbolista.

"A veces no todos los jugadores son para los mismos equipos, ni los equipos para los jugadores. A veces hay que salir”.

"Este chico tuvo que salir de aquí para demostrar que sí tiene las posibilidades. A veces no todos los jugadores son para los mismos equipos, ni los equipos para los jugadores. A veces hay que salir".

“Les doy un ejemplo: hace muchos años, cuando jugaba en el Atlético Español, vivía bien y mi madre me dijo que para triunfar hay que ir a buscar el triunfo, la gloria. En casa no lo vas a encontrar. Me tuve que ir a Tigres y logré una carrera. No digo que tenga que ser igual para todos, pero a veces algunos jugadores deben irse a otro lugar para probar, vivir solos, hacerse hombres en ese sentido. A este chico le hizo bien, cualidades siempre tuvo. Espero su carrera vaya en ascenso porque a México le hacen falta buenos futbolistas”, finalizó el estratega.

Macías, quien pertenece a Chivas pero se encuentra cedido al León, es hoy por hoy el mejor goleador mexicano del Clausura 2019. Ahora, el Rebaño espera no ser una víctima más de su canterano.

