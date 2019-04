"Lupillo" acusa falta de vergüenza deportiva en Veracruz

La derrota ante el Pachuca hasta cierto punto estaba presupuestada, porque Veracruz venía muy mal, ya descendido pero las formas también importan y desde el punto de vista de José Guadalupe Castañeda, hay jugadores que regalaron en ese encuentro particular el prestigio que habían ganado.

"Fue un desastre, les metieron uno, otro y otro, parecía el jugador que no le importaba. ¿Dónde está el profesionalismo, la vergüenza deportiva carajo?"

Le sorprendió la falta de profesionalismo que observó en algunos jugadores, porque se regalaron, dieron muchas facilidades y nadie estiró el pie, nadie hizo algo para buscar animar al compañero, nadie gritó. Todos con cabeza abajo, mentalmente perdidos y arrastraron su orgullo.

"Antes los jugadores sudábamos la camiseta, los tiempos cambian pero sí creo que hace falta entrega de cada jugador, pasión por su profesión, por la playera. Eso falta y nueve goles, de pronto, tan fáciles. Debe haber un orden, vergüenza deportiva porque se puede perder pero también hay formas. El técnico debe decir cuando se va perdiendo por tres goles, mínimo armarse bien y evitar que no metan más. Fue un desastre, les metieron uno, otro y otro, parecía el jugador que no le importaba. ¿Dónde está el profesionalismo, la vergüenza deportiva carajo?".

"Lupillo" no se explica cómo un jugador profesional se regala tan fácil, cómo se dejaron meter nueve goles y ni las manos metieron, porque al final quienes se están afectando son ellos mismos, porque ellos son los que deciden dentro del campo y faltó mucha entrega, vergüenza deportiva.

"Me dolió ver los goles que le metieron al Veracruz, mta madre, cómo es posible que dejen a los dejen, que te hagan un gol es posible, pero no con esa facilidad que les hagan goles, porque lo hicieron con mucha facilidad. Duele lo que sucede en esos casos. Deben hacer una reestructuración, trabajar la mente y dejar a un lado lo que no sirve. Se debe sacar lo malo y el jugador que no quiera, adiós, el entrenador que no quiera, que no trabaje, adiós lo que no sirve".

JM