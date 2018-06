Lula da Silva opina desde cárcel que el Tri se "crece" contra Brasil

El ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado desde el pasado 7 de abril, dijo por medio de una red social que México es un "equipo duro y parece que contra los brasileños se crece", al tiempo que aseguró es "duro" ver el futbol del Mundial solo y en la cárcel.

"Estoy sentado en mi celda solo y no tengo televisión por cable", escribió a través de Twitter Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción.

"Sin un amigo para hablar del partido es muy duro", agregó el ex mandatario, aficionado al futbol y seguidor del Corinthians de Sao Paulo.

Lula da Silva, quien está solo en una celda de 15 metros cuadrados en la sede de la policía federal en Curitiba, al sur del país, vio anoche el juego de Brasil contra Serbia, que terminó con victoria de la canarinha por 2 a 0, y opinó sobre el cruce de octavos con México.

El ex presidente, que lidera las encuestas para las elecciones de octubre, pero no sabe si podrá presentarse a los comicios por estar inhabilitado, tiene televisión en la celda y un baño propio, pero no tiene autorizado el acceso a Internet, por lo que presumiblemente los mensajes fueron publicados por alguno de sus visitantes.

"Podemos jugar mejor y tenemos potencial para eso. México es un equipo duro y parece que contra los brasileños se crece. Mucha intensidad y muchos goles es la fórmula para ganar el partido", aseguró Lula da Silva, en referencia al juego del próximo día 2.

