Los tenistas también denuncian malas instalaciones

El ruido que han causado las quejas de diversos atletas jaliscienses en contra de la administración de André Marx Miranda al frente del Code Jalisco, han hecho eco en los diferentes polideportivos que están bajo la jurisdicción de este organismo estatal.

Tal es el caso del Complejo Panamericano de Tenis, espacio que, según afirman algunos usuarios y ex trabajadores del Code Jalisco, ha decaído en los últimos años por falta de mantenimiento.

“Yo recién dejé de trabajar ahí adentro, pero sé cómo están las cosas. Hay dos canchas que están bien, pero las demás están mal, las redes tampoco están bien y hay unas pistas en el fondo en donde se vino abajo el piso, esa es la cancha nueve, que no se puede cruzar.

“Durante toda la administración no hubo mantenimiento, sólo se invirtió en los eventos que se hicieron, por eso tenemos dos pistas que están nuevas. Salvo la cancha nueve, se puede jugar en todas las otras, pero el problema es que han decaído mucho y después costará demasiado arreglarlas”, compartió Mario Berruti, quien durante ocho años se desempeñó como coordinador de entrenadores del Complejo Panamericano de Tenis.

Más allá de los problemas de mantenimiento, Berruti señaló que algunos de sus ex compañeros padecieron retrasos continuos en sus pagos mensuales; hablando de su caso particular, el ex coordinador de entrenadores aseguró que nadie le ha dado certeza acerca de su liquidación por los ocho años de trabajo que realizó dentro del organismo deportivo, sin embargo confía en que todo quede en buenos términos.

“También los empleados, por lo menos unos ocho entrenadores, han tenido problemas para que se les pague a tiempo. Ese es otro de los problemas que hay adentro, en ocasiones han pasado 15 días sin que les paguen y esto llega a causar muchos problemas. Yo confío en que a mí me liquidarán bien, porque de momento no he visto nada de eso”, finalizó Berruti.

Estos entrenadores que han padecido retrasos constantes en sus sueldos son los que están contratados bajo el esquema de honorarios; según afirman fuentes cercanas a estos trabajadores, actualmente aún les adeudan el pago correspondiente al mes de noviembre.