Los entrenadores tenemos maletas listas: Tomás Boy

Se le terminó el crédito a Tomás Boy en Chivas, porque si el próximo fin de semana pierde ante el América el Clásico nacional, la directiva le dará las gracias, ya que ahora mismo acumula cinco derrotas en 10 presentaciones, ya que descansaron la fecha que les correspondía y los resultados no avalan continuidad al proyecto.

El técnico está consciente de lo anterior y lo admite, no es nada nuevo para él que cuando los resultados no se dan, se venga una sacudida y el hilo se corte por lo más delgado, apostando a otro proyecto.

Pasan unas cosas ahí que… suceden, demasiado circunstancial y no puedo hacer nada de eso, mis jugadores son víctimas de esa situación

“Los entrenadores siempre estamos listos, con la maleta lista, ya sabemos que así es. Si yo me dedico a esto es por eso. Vamos a ver, yo creo mucho en este Guadalajara. Puede suceder lo que sea, pero yo creo bastante en lo que puede hacer este equipo. No pienso demasiado en eso, pero para contestar algunas inquietudes”.

Boy no da crédito a la forma que tiene el equipo de jugar por ciertos lapsos del encuentro y que no puedan meter gol, pero por si eso fuera poco, que los rivales los liquiden con errores defensivos.

“No hay nada que decir, claro que hay que meter el balón. Con ese tipo de ventaja ratificas ese gran juego y eso no lo hicimos. El equipo lo tengo completo ya, de ahora en adelante, Hiram Mier todos. Pasan unas cosas ahí que… suceden, demasiado circunstancial y no puedo hacer nada de eso, mis jugadores son víctimas de esa situación. Solamente puedo subrayarlo aquí en este momento, no me voy a ir sobre mis jugadores, no estoy acostumbrado y me quedo con lo que hicieron antes. El marcador pudo haber sido tranquilo hasta 5-1, porque el equipo estaba arrollando al adversario en toda la segunda mitad, hasta el minuto 80”.

Sobre las posibilidades que tiene América de ganarle a Chivas, el “Jefe” mencionó que “no creo. Si lo creo con todo el respeto que me merece el entrenador y su trayectoria y todo lo que sea, no creo que nos gane. Estamos muy abajo con relación al América, ellos son favoritos, pero en un Clásico todo puede suceder”.

Boy no quiso comentar nada respecto a los comentarios que hizo Miguel Herrera, sobre que le faltaba un título, simplemente “le deseo buena suerte. Ya veremos cómo nos va”.