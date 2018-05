Londres acogerá los premios ''The Best'' de la FIFA por segundo año

Londres volverá a ser la sede, por segundo año consecutivo, de los premios ''The Best'' de la FIFA a los mejores jugadores y entrenadores del año.

El máximo organismo del balompié mundial decidió pasar en 2017 la entrega de los galardones de Nyon (Suiza) a la capital británica. El año pasado, en la segunda entrega de los premios, la FIFA buscó desligarse definitivamente del Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football.

Los ''The Best'' pasaron a entregarse de enero a septiembre-octubre -adelantándose al Balón de Oro- y optaron por premiar la temporada futbolística y no el año natural, algo más ajustado a la realidad del balompié.

"Londres, una ciudad apasionante futbolísticamente y con un legado enorme en este deporte, volverá a ser un excelente destino para albergar los premios 'The Best' de la FIFA. Estamos muy emocionados de regresar tras el éxito rotundo de la pasada edición", aseguró el croata Zvonimir Boban, secretario general adjunto de la FIFA.

"El Mundial de este verano, en el que participarán los mejores futbolistas del planeta, hace que en la edición de este año esté todo por decidir. Va a ser una ocasión verdaderamente excepcional", añadió Boban.

La gala de este año se celebrará el próximo 24 de septiembre y, aunque no se ha confirmado la sede, todo apunta a que se repetirá la del pasado año: el icónico London Palladium, en el centro de la ciudad y escenario de conciertos y espectáculos de ''grandes'' como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Dean Martin, Sammy Davies Jr, Judy Garland o The Beatles.

El portugués Cristiano Ronaldo refrendó en octubre del pasado año su dominio en el futbol mundial y levantó por segundo año consecutivo el premio ''The Best'', que designa al mejor jugador de la temporada.

No hubo sorpresas en categoría femenina, en la que la holandesa Lieke Mertens se coronó como reina del balompié, culminando un año glorioso, en el que levantó la Eurocopa, fue nombrada mejor jugadora del torneo y fichó por el FC Barcelona.

La FIFA premió también las magníficas temporadas del francés Zinedine Zidane, que este jueves dimitió como técnico del Real Madrid, y de la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora Oranje, y les hizo entrega del ''The Best'' como mejores entrenadores.

El organismo presidido por Gianni Infantino hizo entrega también al francés Olivier Giroud del premio Puskas al mejor gol del año por su tanto de escorpión'y al Celtic el galardón a la mejor afición por su espectacular mosaico humano que rindió homenaje los Lisbon Lions, el sobrenombre del equipo que se coronó campeón de Europa, en el 50 aniversario de la hazaña.

OF